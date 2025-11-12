Ричмонд
«Я неизлечимо больна»: убившая сына москвичка оставила предсмертную записку

Москвичка, которая убила шестилетнего сына, а затем попыталась покончить с собой, оставила предсмертную записку. В ней она написала, что они с сыном «неизлечимо больны». Об этом в среду, 12 ноября, сообщил Mash.

По его данным, женщина сначала наглоталась таблеток, затем начала избивать сына, а после ударила его ножом.

— Когда домой вернулся муж, он увидел лужу крови, тело сына и жену без сознания. Рядом лежала записка: «В моей смерти прошу никого не винить. Я неизлечимо больна, и мой ребенок тоже». Женщину успели спасти, сейчас она в больнице под охраной, — передает Telegram-канал.

О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. По данным следователей, убийство произошло в квартире на улице Академика Анохина. Правоохранители обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Женщина пыталась покончить с собой, ее спасли, сейчас она находится в тяжелом состоянии.