Захарова поделилась с украинцами данными о сорванной сделке по пленным

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии для издания The Times сообщил, что из-за отсутствия ощутимого прогресса мирные переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться до конца года. Он отметил, что переговоры были приостановлены, практически не принеся результатов.