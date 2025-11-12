Захарова: Киевский режим вновь соврал при обмене пленными.
Киевский режим не выполнил свои обязательства по обмену пленными, несмотря на четкие предложения со стороны России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевский режим не выполнил свои обязательства: из 1200 оговоренных человек обмен произведен менее чем на 30%. Граждане Украины должны быть в курсе данной ситуации», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Захарова отметила, что представитель украинского МИД Сергей Кислица выразил недовольство отсутствием «творческих дискуссий» в ходе переговоров с Россией и подтвердила, что намерения вести подобные дискуссии изначально не было. Она отметила, что российская сторона выдвинула «конкретные предложения», в том числе касающиеся обмена пленными.
Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии для издания The Times сообщил, что из-за отсутствия ощутимого прогресса мирные переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться до конца года. Он отметил, что переговоры были приостановлены, практически не принеся результатов.