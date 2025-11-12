В московском метро безбилетники напали на контролера и избили ее заступника

Пьяная толпа безбилетников жестоко избила мужчину, который заступился за женщину-контролёра в московском метро. Инцидент произошёл на станции Тушинская, сообщает Telegram-канал «112». Трое нетрезвых молодых людей пытались бесплатно пройти через турникеты, а когда сотрудница метро сделала им замечание, набросились на неё.
За женщину вступился случайный прохожий. «Он пытался объяснить молодёжи, что 67 рублей — не повод устраивать потасовку с женщиной», — говорится в сообщении.
В ответ на это «зайцы» переключились на него и ударили по затылку. Даже когда парень с разбитой головой пошел к выходу, компания побежала за ним, продолжая преследование. Остановить дебоширов смогла только прибывшая полиция.
В сообщении говорится, что сейчас в соцсетях блогеры-провокаторы начинают продвигать видео травли контролёров в транспорте, провоцируя конфликты на камеру.
