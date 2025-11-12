Ричмонд
Во Владивостоке задержали россиянку, бросившую малолетнюю дочь в Таиланде

В сентябре 2025 года туристка из России оставила 4-летнюю дочь без присмотра в гостиничном номере в Бангкоке и уехала.

Источник: Аргументы и факты

В международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева полиция задержала жительницу Приморского края, депортированную из Таиланда. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщина подозревается в оставлении своей малолетней дочери в опасности. По данным МВД, в сентябре 2025 года туристка из России оставила 4-летнюю дочь без присмотра в гостиничном номере в Бангкоке и уехала. Ребенок был временно помещен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку на родину.

В настоящее время уроженка Владивостока доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проводится доследственная проверка по факту оставления малолетней в опасности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

