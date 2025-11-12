Во Владивостоке задержали россиянку, бросившую малолетнюю дочь в Таиланде

Женщина подозревается в оставлении своей малолетней дочери в опасности. По данным МВД, в сентябре 2025 года туристка из России оставила 4-летнюю дочь без присмотра в гостиничном номере в Бангкоке и уехала. Ребенок был временно помещен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку на родину.