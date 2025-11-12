Силовики задержали заммэра Ялты

В администрации Ялты проходят оперативные мероприятия, силовики задержали заместителя мэра города, сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Курлаевой, в здании работают силовики, никто не препятствует их работе, им помогают. По словам помощницы главы Крыма, горадминистрация оказывает активную поддержку правоохранительным органам, а глава города Янина Павленко находится на своем рабочем месте.
«Паники и коллапса нет», — подытожила Курлаева.
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что речь идет о задержании Ирины Беломестновой. По предварительным данным, оно связано с коррупционной статьей.
