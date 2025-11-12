Тело убитого матерью шестилетнего сына в Москве нашел вернувшийся домой отец

Тело убитого матерью шестилетнего ребенка в квартире на улице Академика Анохина в Москве нашел его отец. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.
Авторы канала уточнили, что женщина наглоталась таблеток, после чего напала на своего сына и ударила ножом.
— Когда домой вернулся муж, он увидел лужу крови, тело сына и жену без сознания, — говорится в сообщении.
Также выяснилось, что перед убийством женщина оставила предсмертную записку, в которой написала, что они с сыном «неизлечимо больны».
О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. По информации ТАСС, женщина находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спецслужбы. Правоохранители обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений.
В августе текущего года жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила с собой из-за депрессии. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей в кровати, а также их 49-летней матери.