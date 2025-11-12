Shot: оторвавшая мальчику пальцы взрывчатка была замаскирована под инструмент

«Устройство представляло собой железный цилиндр для автомобильных работ или в качестве промышленного инструмента. Оно было изготовлено кустарным способом и начинено поражающими элементами. На корпусе разместили купюру в десять рублей, сработавшую как приманка», — сообщает telegram-канал Shot.