Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МК»: Москвич покончил с собой в подмосковной больнице

В больнице подмосковного Раменского утром во вторник, 11 ноября, обнаружили труп 65-летнего пациента со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил портал «МК» со ссылкой на осведомленный источник.

В больнице подмосковного Раменского утром во вторник, 11 ноября, обнаружили труп 65-летнего пациента со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил портал «МК» со ссылкой на осведомленный источник.

— Тело 65-летнего мужчины, жителя столицы, нашли в одной из палат неврологического отделения. Предварительно речь идет о самоубийстве, — говорится в материале.

Правоохранители выясняют мотивы самоубийства, передает портал.

12 ноября жительница Москвы убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в квартире на юго-западе столицы. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Им удалось спасти женщину, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.

30 октября житель Ростова-на-Дону застрелил бывшую супругу и покончил с собой на рабочем месте в офисе компании «Россети Юг». По данным следствия, мужчина застрелил бывшую жену из-за личной неприязни.