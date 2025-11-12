«МК»: Москвич покончил с собой в подмосковной больнице

В больнице подмосковного Раменского утром во вторник, 11 ноября, обнаружили труп 65-летнего пациента со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил портал «МК» со ссылкой на осведомленный источник.
— Тело 65-летнего мужчины, жителя столицы, нашли в одной из палат неврологического отделения. Предварительно речь идет о самоубийстве, — говорится в материале.
Правоохранители выясняют мотивы самоубийства, передает портал.
12 ноября жительница Москвы убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в квартире на юго-западе столицы. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Им удалось спасти женщину, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.
30 октября житель Ростова-на-Дону застрелил бывшую супругу и покончил с собой на рабочем месте в офисе компании «Россети Юг». По данным следствия, мужчина застрелил бывшую жену из-за личной неприязни.