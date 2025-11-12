Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер известный музыкант Малишава, давший более 2000 концертов по всей РФ

Выпускник Ленинградской консерватории Малишава посвятил более 45 лет преподаванию в Архангельском музыкальном колледже, воспитав несколько поколений вокалистов.

Источник: Аргументы и факты

На 86-м году жизни умер выдающийся артист и педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Малишава. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Архангельска.

«Судьба выдающегося артиста и педагога неразрывно связана с нашим городом. Здесь, в 1961 году во время армейской службы он встретил свою будущую супругу Татьяну, с которой они прожили более 60 лет», — сообщили в администрации.

После окончания консерватории Валерий Малишава выступал с вокально-инструментальным ансамблем, гастролируя по всей стране. Позже он осуществил мечту об оперной сцене, год работал в Саратовском театре оперы и балета, где исполнил партии в операх «Евгений Онегин», «Кармен» и «Борис Годунов». Однако семья вскоре вернулась в Архангельск.

За полувековую карьеру музыкант дал более двух тысяч концертов по всей России. Вместе с супругой он также возрождал традицию создания архангельских козуль, ставшую визитной карточкой их семьи.

«Значительный вклад Валерий Платонович внес в музыкальную жизнь Поморья, посвятив более 45 лет преподаванию в Архангельском музыкальном колледже и воспитав более полусотни успешных вокалистов», — заключили в администрации Архангельска.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на 101 году жизни умер советский литератор Поэль Карп.