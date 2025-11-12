Умер известный музыкант Малишава, давший более 2000 концертов по всей РФ

На 86-м году жизни умер выдающийся артист и педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Малишава. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Архангельска.
«Судьба выдающегося артиста и педагога неразрывно связана с нашим городом. Здесь, в 1961 году во время армейской службы он встретил свою будущую супругу Татьяну, с которой они прожили более 60 лет», — сообщили в администрации.
После окончания консерватории Валерий Малишава выступал с вокально-инструментальным ансамблем, гастролируя по всей стране. Позже он осуществил мечту об оперной сцене, год работал в Саратовском театре оперы и балета, где исполнил партии в операх «Евгений Онегин», «Кармен» и «Борис Годунов». Однако семья вскоре вернулась в Архангельск.
За полувековую карьеру музыкант дал более двух тысяч концертов по всей России. Вместе с супругой он также возрождал традицию создания архангельских козуль, ставшую визитной карточкой их семьи.
«Значительный вклад Валерий Платонович внес в музыкальную жизнь Поморья, посвятив более 45 лет преподаванию в Архангельском музыкальном колледже и воспитав более полусотни успешных вокалистов», — заключили в администрации Архангельска.
