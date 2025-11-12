В России появились новые войска: главное об СВО за 12 ноября

В российской армии появился новый род войск беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель начальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов. По его словам, формирование войск беспилотных систем завершено: утверждена их структура, назначен руководитель, сформированы органы военного управления на всех уровнях. Полковник также отметил, что подразделения и полки уже созданы и функционируют в соответствии с общим планом, эффективно взаимодействуя с другими частями вооруженных сил. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.