Суд арестовал третьего фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине

Ранее сообщалось об аресте экс-советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка, проходящего по делу бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича. Суд также отправил под стражу исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, который тоже является обвиняемым по делу о коррупции в энергетике.