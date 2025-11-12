Суд арестовал третьего фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине

Суд на Украине отправил под стражу на два месяца предпринимателя Игоря Фурсенко, обвиняемого по делу о коррупции в энергетике, пишет украинское издание «Общественное».
«Суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко в виде содержания под стражей до восьмого января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен (около $2,2 млн. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Фурсенко является подозреваемым по делу о коррупции на контрактах «Энергоатома».
Ранее сообщалось об аресте экс-советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка, проходящего по делу бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича. Суд также отправил под стражу исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, который тоже является обвиняемым по делу о коррупции в энергетике.
Напомним, коррупционный скандал начался 10 ноября после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в офисах «Энергоатома» и у Миндича. Следователи заявили, что расследуют схемы отмывания средств и незаконного обогащения.