Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полтавскую область отключили от энергосистемы Украины

Полтавская область была отключена от единой энергосистемы Украины после повреждения энергетических объектов. Отключение привело к невозможности обеспечения потребителей электроэнергией. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго».

В Полтавской области прекратилась подача электроэнергии.

Полтавская область была отключена от единой энергосистемы Украины после повреждения энергетических объектов. Отключение привело к невозможности обеспечения потребителей электроэнергией. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго».

«Из-за форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года в связи с военными действиями предприятие утратило возможность получать электроэнергию от единой энергетической системы. Это сделало невозможным выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки», — указано в сообщении «Полтаваоблэнерго».

Выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено до восстановления поврежденных сетей и возобновления работы энергосистемы. Также сообщалось о массированных ударах по объектам украинского газо-энергетического комплекса, серьезных повреждениях ТЭС ДТЭК, остановке работы всех государственных ТЭС «Центрэнерго» и блэкаутах в Кременчуге и Горишних Плавнях.

Ранее в регионе уже фиксировались взрывы трансформаторов, перебои с электричеством, водой и теплом. Скачки напряжения до 662 вольт выводили технику из строя и приводили к возгоранию.