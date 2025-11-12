Ричмонд
Омбудсмен Ярославская: Семья убитого матерью мальчика не состояла на соцучете

Семья, в которой женщина убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой, не состояла на социальном учете. Сейчас по факту произошедшего проводят судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Прокуратура города контролирует расследование. Важно, чтобы подобные трагедии не повторялись. Мы продолжим усиливать меры по защите прав детей и профилактике насилия в семьях, — подчеркнула омбудсмен.

Также она выразила глубокие соболезнования семье погибшего ребенка, передает ее Telegram-канал.

О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. По данным следователей, убийство произошло в квартире на улице Академика Анохина. Правоохранители нашли в ней тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Женщину удалось спасти, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, москвичка сначала наглоталась таблеток, затем начала избивать сына, а после этого ударила его ножом. Тело ребенка обнаружил муж, который вернулся с работы.