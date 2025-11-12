Омбудсмен Ярославская: Семья убитого матерью мальчика не состояла на соцучете

Семья, в которой женщина убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой, не состояла на социальном учете. Сейчас по факту произошедшего проводят судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.