Боец ВС России собрал «мегабомбу» и отбил с ней шахту Матроны в зоне СВО

По данным журналиста, российский штурмовик вместе с товарищем Вахой приблизился к позиции ВСУ на расстояние 10 метров. Противник укрывался в бункере, заваленном грудой камней. «Мы набросали взрывчатки туда больше 80 килограмм. А то, может, и за 100, мы не считали», — отметил Ваха.