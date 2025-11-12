Ричмонд
Правительство Индии признало подрыв авто в Нью-Дели терактом

В результате взрыва, по последним данным, погибли 13 человек и более 20 пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди приняло резолюцию, в которой назвало подрыв автомобиля в Нью-Дели, в результате которого погибли 13 человек и более 20 пострадали, терактом, пишет The Print.

В документе взрыв назвали «чудовищным террористическим актом, совершенным антинациональными силами посредством взрыва автомобиля». Кабмин поручил правоохранителям в кратчайшие сроки провести расследование преступления.

«Правонарушители, их сотрудники и их спонсоры» должны быть установлены и привлечены к ответственности, говорится в резолюции.

Напомним, 10 ноября белый Hyundai взорвался недалеко от исторической крепости Красный форт. Происшествие расследуется как теракт, так как на месте были обнаружены следы химического вещества, которое может использоваться в качестве компонента взрывчатых веществ. По предварительным данным, машину подорвал террорист-смертник.

