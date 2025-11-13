Автоинспекторы назвали самые опасные трассы Свердловской области

В Свердловской области, несмотря на общее снижение количества аварий, выросло число погибших в ДТП. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Леонид Лиханов. По его словам, с начала года в авариях погибли 307 человек, что на 13% превышает показатели прошлого года.