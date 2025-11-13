Автоинспекторы назвали самые опасные трассы Свердловской области

В Свердловской области, несмотря на общее снижение количества аварий, выросло число погибших в ДТП. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Леонид Лиханов. По его словам, с начала года в авариях погибли 307 человек, что на 13% превышает показатели прошлого года.
Леонид Лиханов обозначил самые опасные федеральные и региональные трассы.
— На федеральных трассах зафиксировано снижение как количества ДТП, так и количества погибших. Погибли 33 человека. Основные дороги, на которой происходят смертельные ДТП, — это «Екатеринбург — Тюмень» и «Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сказал Леонид Лиханов.
При этом на региональных дорогах зафиксирован рост числа погибших на 10%, что составило 98 человек. Наибольшее количество аварий со смертельным исходом произошло на трассах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Екатеринбург — Реж — Алапаевск», «Серов — Североуральск — Ивдель» и «Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда».