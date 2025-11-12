В Кызыле возбудили уголовное дело по факту попытки изнасилования школьницы

В Кызыле на школьницу напал неизвестный мужчина. Он остановил её на безлюдном тротуаре возле частных домов и попытался поцеловать, но девочка начала сопротивляться. Тогда злоумышленник повалил её на землю, несколько раз насильно поцеловал убежал, как сообщает «КП-Красноярск».
«в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о совершении противоправных действий в отношении малолетней местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б частью 4 статьей 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)», — говорят в управлении СК РФ по региону.
В ситуации есть плюс — всё происходящее попало на камеру видеонаблюдения, что значительно облегчит работу полиции и следователям. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося и ищут напавшего на школьницу.
Ранее KP.RU сообщил, что в США двое мальчиков 9 и 10 лет изнасиловали 5-летнюю девочку с аутизмом.