В Кызыле возбудили уголовное дело по факту попытки изнасилования школьницы

В Кызыле на школьницу напал неизвестный мужчина. Он остановил её на безлюдном тротуаре возле частных домов и попытался поцеловать, но девочка начала сопротивляться. Тогда злоумышленник повалил её на землю, несколько раз насильно поцеловал убежал, как сообщает «КП-Красноярск».