ЕС больше не даст Киеву обычные кредиты из-за проблем с финансовой устойчивостью

«Мы продолжаем работу по поводу активов ЦБ РФ и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также есть опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты. Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — заявил Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.