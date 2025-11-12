«Сейчас весь дом сгорит!»: в Оренбурге заполыхала крыша жилой пятиэтажки

Мощный пожар охватил многоквартирный жилой дом в центре Оренбурга. По предварительным данным, горит кровля пятиэтажки на площади в 1000 квадратных метров, из здания эвакуированы сотни жильцов.
На появившихся в соцсетях кадрах видны огромные языки пламени, поднимающиеся со всей поверхности крыши пятиэтажки. Перед домом стоят несколько машин огнеборцев. «Сейчас весь дом сгорит!», — комментирует за кадром автор видео.
Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, из горящего дома эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей. Из огня спасены пять человек, один жилец травмирован. К тушению привлечены 56 человек и 22 единицы техники.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, речь идет о жилом доме в Больничном проезде.