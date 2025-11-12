Полтавскую область отключили от энергосистемы Украины, но потом передумали

Жителям Полтавской области 12 ноября пришлось всерьёз понервничать: на официальном сайте «Полтаваоблэнерго» появилось сообщение о полном отключении региона от энергосистемы Украины. Однако уже через несколько часов компания отозвала публикацию и заверила, что электричество подаётся в штатном режиме.