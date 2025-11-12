Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбурге загорелась кровля жилого дома

В Оренбурге загорелась кровля многоквартирного дома, один человек ранен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу «квадратов», травмирован один человек, 220 человек эвакуированы, сообщает региональный главк МЧС России.

«В Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара 1000 квадратных метров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены: 56 человек и 22 единицы техники. Кроме того, эвакуированы 220 человек, из них 48 детей.

«Травмирован один человек. Спасены пять человек», — подчеркнули в ведомстве.