Младенец погиб в ДТП в Нижнегорском районе Крыма

В Нижнегорском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, авария случилась в селе Заречье. Водитель автомобиля Mercedes, не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Находившийся в машине младенец 2025 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что троллейбус насмерть сбил ребенка, отвлекшегося на разговор по телефону.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.