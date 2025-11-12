В Оренбурге горит крыша пятиэтажки на 1000 квадратах, есть пострадавший

Ранее Life.ru рассказывал, как многодетная семья Латаковых из Воронежа, в которой воспитывается семеро детей, осталась без жилья после пожара, уничтожившего их дом. Социальные службы пообещали им материальную помощь в размере до 45 тысяч рублей. Семья пока живёт в одной комнате. Для получения помощи им нужно собрать пакет документов, включая справку от МЧС.