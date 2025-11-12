В Магнитогорске газовый баллон взорвался в «газели» на ходу

Авария произошла на улице Автомобилистов. По данным SHOT, 36-летний водитель при выезде на проезжую часть задел бетонное ограждение — от удара повредился газовый баллон и «газель» моментально загорелась. Пламя перекинулось на стоявшую рядом «Ладу Калину», рекламные баннеры и часть здания. От автомобиля остался лишь обгоревший каркас, но, к счастью, никто не пострадал.