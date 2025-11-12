Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надушил мусульманского лидера Сирии своими духами со спиртом

Президент США Дональд Трамп подарил лидеру Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи собственной марки, содержащие спирт, что недопустимо для мусульман. Во время вручения духов он побрызгал ими президента Сирии. Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме, а видео со спиртовым парфюмом попало в соцсети.

Трамп подарил президенту Сирии и его жене духи собственной марки.

Президент США Дональд Трамп подарил лидеру Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи собственной марки, содержащие спирт, что недопустимо для мусульман. Во время вручения духов он побрызгал ими президента Сирии. Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме, а видео со спиртовым парфюмом попало в соцсети.

«Мужской парфюм. Это лучшие духи! Сколько жен, одна?» — спросил Трамп сирийского президента, когда пшикал на него из флакона с духами, а затем предложил гостю взять одни духи для себя, а вторые — для жены.

Аш-Шараа в ответ подтвердил, что у него только одна супруга. И не стал возражать, что подобный подарок противоречит религиозным нормам мусульман.

Согласно данным с сайта Tryasample, в составе парфюма Трампа содержится спирт. Этот сайт предоставляет услуги дегустации и декантации мужских, женских и унисекс ароматов. А подаренные президенту Сирии духи называются President Trump Victory для мужчин и Victory для женщин. Австралийский интернет-магазин PriceRiteMart тоже сообщает о содержании алкоголя во всех продуктах бренда Трампа.

Накануне визита Аш-Шараа к Трампу Сирия объявила себя союзником США и присоединилась к коалиции против международной террористической организации ИГИЛ* (группировка «Исламское государство» запрещена в России). Президент Сирии также подчеркнул, что США могут реализовать в его стране крупные инвестиционные проекты, в частности, в сфере добычи газа.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше