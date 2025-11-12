Ричмонд
В Оренбурге загорелась крыша многоэтажки, есть пострадавший

В Оренбурге произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось на кровле здания, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

К тушению привлечены значительные силы: 56 человек личного состава и 22 единицы техники.

— Эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. Травмирован один человек. Спасены пять человек, — говорится в сообщении.

1 ноября в результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже здания.

30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне на 12-м этаже. В результате погиб один человек.