Минобороны: шесть украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ

Шесть БПЛА ВСУ сбиты над Крымом, Курской и Орловской областями.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны продолжают успешное отражение вражеских атак. В результате работы систем ПВО над регионами РФ уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.

Большинство дронов, а именно четыре, были нейтрализованы в воздушном пространстве Крыма. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Орловской областями.

