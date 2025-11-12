Минобороны: шесть украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны продолжают успешное отражение вражеских атак. В результате работы систем ПВО над регионами РФ уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.
Большинство дронов, а именно четыре, были нейтрализованы в воздушном пространстве Крыма. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Орловской областями.
