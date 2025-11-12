В Новочебоксарске троллейбус насмерть сбил 10-летнего школьника

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, при этом на видео заметно, что он шёл по «зебре». От полученных травм он погиб на месте. Известно, что ребёнок учился в четвёртом классе одной из местных школ и направлялся на дополнительное занятие. На место ДТП выезжал начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.