Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Установка доводчиков дверей превратила новый Lixiang L6 в «кирпич»

Владелец нового китайского кроссовера Lixiang L6 столкнулся с серьезной неисправностью после установки доводчиков дверей.

Владелец нового китайского кроссовера Lixiang L6 столкнулся с серьезной неисправностью после установки доводчиков дверей.

Уточняется, что после визита в партнерский сервисный центр на экране автомобиля появилась критическая ошибка: система перестала распознавать аккумулятор и принимать заряд.

Попытки мастеров устранить сбой в течение восьми часов не увенчались успехом, и автомобиль пришлось оставить в сервисе. Через несколько дней выяснилось, что причиной поломки стал заводской брак одного из установленных доводчиков — в нем была нарушена схема проводов. Это привело к аварийному режиму работы всей электроники машины.

После замены неисправного компонента электрокар удалось вернуть в рабочее состояние, передает Telegram-канал Shot Проверки.

Ранее российские пользователи смартфонов Samsung начали массово сталкиваться с проблемами после обновления One UI 8.