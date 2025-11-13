Shot: Установка доводчиков дверей превратила новый Lixiang L6 в «кирпич»

Владелец нового китайского кроссовера Lixiang L6 столкнулся с серьезной неисправностью после установки доводчиков дверей.
Уточняется, что после визита в партнерский сервисный центр на экране автомобиля появилась критическая ошибка: система перестала распознавать аккумулятор и принимать заряд.
Попытки мастеров устранить сбой в течение восьми часов не увенчались успехом, и автомобиль пришлось оставить в сервисе. Через несколько дней выяснилось, что причиной поломки стал заводской брак одного из установленных доводчиков — в нем была нарушена схема проводов. Это привело к аварийному режиму работы всей электроники машины.
После замены неисправного компонента электрокар удалось вернуть в рабочее состояние, передает Telegram-канал Shot Проверки.
