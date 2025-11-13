Ричмонд
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве

Посольство РФ в Уругвае получило звонок о бомбе, он не подтвердился.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя — РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае получило звонок о заложенном взрывном устройстве, информация не подтвердилась, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

Ранее в среду уругвайская газета El Observador и ряд других изданий сообщили о появившейся информация о возможной угрозе взрыва в здании посольства в Монтевидео.

«Посольство уведомило пожарных о полученном звонке с угрозами о взрывном устройстве», — отметила газета.

«Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора», — сказали РИА Новости в посольстве.

В пожарной службе РИА Новости также подтвердили, что устройство обнаружено не было.