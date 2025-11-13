В Тюмени задержали мигранта, находящегося в международном розыске. Фото

В Тюмени задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск за то, что палкой ударил по голове своего соотечественника, отчего у последнего появились проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе судебной системы региона, нарушитель будет находиться под стражей до момента его передачи на родину.