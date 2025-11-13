Ричмонд
В Тюмени задержали мигранта, находящегося в международном розыске. Фото

В Тюмени задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск за то, что палкой ударил по голове своего соотечественника, отчего у последнего появились проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе судебной системы региона, нарушитель будет находиться под стражей до момента его передачи на родину.

Гражданин Узбекистана ударил приятеля палкой по голове.

Нарушитель будет содержаться под стражей до момента передачи в Узбекистан.

«Ленинский районный суд города Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ойбека Б., 1983 года рождения. 7 мая 2025 года он ударил палкой по голове своего соотечественника, причинив ему телесные повреждения, которые привели к кратковременному расстройству здоровья. До обеспечения возможности выдачи обвиняемого правоохранительным органам Республики Узбекистан по постановлению суда — будет содержаться под стражей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Нападавшего обвиняют по статье, аналогичной российскому законодательству, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Это статься 115 УК РФ часть 2 — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Постановление суда в законную силу не вступило.