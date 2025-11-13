Спасатели эвакуировали упавших со склона в Махарском ущелье КЧР туристов

Как сообщал Life.ru, инцидент случился с группой из пяти туристов, которые не зарегистрировали маршрут в МЧС, в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Трое туристов оступились и упали со склона. Из-за полученных травм они не смогли передвигаться самостоятельно. Для эвакуации пострадавших оперативно выехала команда спасателей.