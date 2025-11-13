Силы ПВО за три часа сбили шесть БПЛА над тремя регионами РФ

12 ноября в пресс-службе ведомства также сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над несколькими регионами России. Над Ростовской областью сбили восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре дрона, над Орловской областью — три БПЛА, над Брянской областью — также три аппарата, над Тульской областью — два беспилотника, над Калужской областью — один дрон, а над Московским регионом был ликвидирован еще один БПЛА.