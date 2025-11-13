Силы ПВО за три часа сбили шесть БПЛА над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 12 ноября, ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над одним регионом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, четыре дрона были ликвидированы над территорией Республики Крым, один БПЛА сбили над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области.
12 ноября в пресс-службе ведомства также сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над несколькими регионами России. Над Ростовской областью сбили восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре дрона, над Орловской областью — три БПЛА, над Брянской областью — также три аппарата, над Тульской областью — два беспилотника, над Калужской областью — один дрон, а над Московским регионом был ликвидирован еще один БПЛА.