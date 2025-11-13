Ричмонд
На фоне мощного пожара в Оренбургской области создали пункты ПВЗ для 250 человек

После пожара в Оренбурге были созданы пункты временного содержания для 250 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

В данный момент пожар локализован.



«Развернуты три пункта временного размещения на 250 человек. Силы и средства увеличены до 85 специалистов и 32 единиц техники», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в ночь на 13 ноября. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Спасатели эвакуировали более двухсот человек.