Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

В результате аварии в горном регионе Арекипа на юге Перу погибли как минимум 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

ДТП в горном регионе Арекипа на юге Перу. Видео © Х / Reuters.

Междугородний автобус, следовавший по маршруту из города Чала в Арекипу, столкнулся с фургоном, после чего рухнул в ущелье глубиной около 200 метров. Согласно данным регионального управления здравоохранения, 36 человек скончались на месте происшествия, ещё один пассажир умер в медицинском учреждении. 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее произошёл инцидент в Египте, где в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом погибла гражданка России. Российская туристка находилась в группе, которая направлялась из Хургады на экскурсию к пирамидам в Каир и Гизу. Всего пострадали 14 российских туристов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.