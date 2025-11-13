Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В G7 сочли, что линия фронта на Украине может быть отправной точкой переговоров

Главы МИД стран G7 заявили, что нынешняя линия фронта на Украине может стать отправной точкой для переговоров. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Канады.

Главы МИД G7 заявили о недопустимости изменения международных границ силой.

Главы МИД стран G7 заявили, что нынешняя линия фронта на Украине может стать отправной точкой для переговоров. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Канады.

«Мы подтвердили острую необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал заморозить боевые действия на линии фронта и затем обсудить условия урегулирования конфликта. Российская сторона отмечала, что не может рассматривать инициативы, не учитывающие интересы безопасности России и ее новых территорий, однако заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом указывал на схожесть подобных предложений с минскими соглашениями.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше