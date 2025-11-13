В G7 сочли, что линия фронта на Украине может быть отправной точкой переговоров

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал заморозить боевые действия на линии фронта и затем обсудить условия урегулирования конфликта. Российская сторона отмечала, что не может рассматривать инициативы, не учитывающие интересы безопасности России и ее новых территорий, однако заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом указывал на схожесть подобных предложений с минскими соглашениями.