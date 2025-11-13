Московский школьник ударил учительницу из-за недописанной работы по Тургеневу

Десятиклассник из московской школы напал на учительницу русского языка и литературы после того, как она забрала его тетрадь, не позволив дописать классную работу. Об этом стало известно в среду, 12 ноября.
Инцидент произошел во время урока, когда ученикам было задано написать цитаты главных героев из произведения «Отцы и дети» Ивана Тургенева.
Подросток не успел закончить задание, и учительница забрала его тетрадь, несмотря на его возражения. В порыве гнева юноша, по данным издания mk.ru, схватил со стола не только свою работу, но и чужие тетради, а также учебник. Когда учительница попыталась вернуть записи, он ударил ее по голове. Позднее родители школьника объяснили, что их сын хотел просто дописать свою работу.
Известно, что школьнику, у которого были тройки и четверки по предмету и который, по словам родителей, не испытывал симпатии к учительнице, назначена работа с психотерапевтом в реабилитационном центре.
Учитель и ученик подрались в одной из школ в Бурятии. Дети завели педагога в раздевалку и стали его душить. Мужчина начал отбиваться, в итоге один из ребят сломал кисть. Учителя отстранили от работы. Другие сотрудники школы считают, что он стал жертвой провокации и травли. Возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.