Лавров: Россия передала Украине более девяти тысяч тел, но в ответ получила 143

По итогам переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле стороны договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия передала Украине сначала 6 060 тел, затем дважды по тысяче, получив в ответ 78, 19 и 31 тело соответственно. Москва также предложила Киеву передать еще 3 000 тел и вернуться к гуманитарным паузам.