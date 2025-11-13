Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия передала Украине более девяти тысяч тел, но в ответ получила 143

Россия передала Украине более девяти тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, но в ответ получила лишь 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил о дисбалансе при обмене телами погибших с Украиной.

Россия передала Украине более девяти тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, но в ответ получила лишь 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — заявил Лавров ТАСС.

По итогам переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле стороны договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия передала Украине сначала 6 060 тел, затем дважды по тысяче, получив в ответ 78, 19 и 31 тело соответственно. Москва также предложила Киеву передать еще 3 000 тел и вернуться к гуманитарным паузам.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше