Лавров: Россия передала Украине более девяти тысяч тел, но в ответ получила 143

Лавров сообщил о дисбалансе при обмене телами погибших с Украиной.
Россия передала Украине более девяти тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, но в ответ получила лишь 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — заявил Лавров ТАСС.
По итогам переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле стороны договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия передала Украине сначала 6 060 тел, затем дважды по тысяче, получив в ответ 78, 19 и 31 тело соответственно. Москва также предложила Киеву передать еще 3 000 тел и вернуться к гуманитарным паузам.