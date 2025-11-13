Ричмонд
Сийярто: Венгрия не будет финансировать Украину из-за скандала с Зеленским

Венгрия отказывается участвовать в инициативах ЕС, предполагающих предоставление Украине новых субсидий.

«Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» — заверил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в инициативах ЕС, которые предусматривают предоставление Украине новых субсидий и займов. Коррупционный скандал, по его мнению, подтверждает, что дальнейшее финансирование Украины нецелесообразно.

Ранее на саммите ЕС 24 октября не удалось достичь единого решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Лидеры ЕС поручили Европейской комиссии разработать новые подходы к финансовой помощи Киеву и продолжить обсуждение вопроса на следующем саммите в декабре.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше