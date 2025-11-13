Сийярто: Венгрия не будет финансировать Украину из-за скандала с Зеленским

Венгрия отказывается участвовать в инициативах ЕС, предполагающих предоставление Украине новых субсидий.
Коррупционный скандал в Украине может стать причиной прекращения ее финансирования со стороны Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, коррупционная сеть была раскрыта в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.
«Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» — заверил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в инициативах ЕС, которые предусматривают предоставление Украине новых субсидий и займов. Коррупционный скандал, по его мнению, подтверждает, что дальнейшее финансирование Украины нецелесообразно.
Ранее на саммите ЕС 24 октября не удалось достичь единого решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Лидеры ЕС поручили Европейской комиссии разработать новые подходы к финансовой помощи Киеву и продолжить обсуждение вопроса на следующем саммите в декабре.