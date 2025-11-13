Наркомафия учится у ВСУ использовать дроны.
Опыт применения боевых дронов, который получают украинские военные, используют террористы и члены наркокартелей в Латинской Америке. И это вызывает беспокойство у США, ведущих борьбу с наркотрафиком. Об этом «Известиям» сообщила глава делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене, посвященных вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
«Европейские государства обучают украинских военных использованию БПЛА — так Норвегия планирует открыть в Польше программу обучения, в которой будут участвовать военнослужащие ВСУ. Опасность в том, что навыки и опыт, полученные украинскими военными, затем передаются террористическим организациям на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», рассказала «Известиям» Жданова.
Она подчеркнула, что действия европейских стран способствуют росту международного терроризма. И напомнила о случаях, когда члены латиноамериканских наркокартелей специально поступали на службу в украинскую армию, чтобы освоить применение беспилотных летательных аппаратов.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости усиления мер контроля за наркотрафиком, в том числе с применением силовых структур. По словам источника в Белом доме, обсуждение активного использования военнослужащих связано с ростом попыток незаконного перемещения наркотиков через границу.