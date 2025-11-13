МИД России: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Лавровым

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что граждане Италии, согласно статье 19 Всеобщей декларации прав человека, имеют право на доступ к информации. В подтверждение своих слов МИД РФ опубликовал две версии интервью — полную и отредактированную редакцией Corriere della Sera, в которой, по мнению российской стороны, были умышленно удалены все моменты, неудобные для официального Рима. Полная версия интервью доступна на ТАСС.