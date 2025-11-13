В Новосибирске ветеран труда отсудила 1,7 миллиона за потоп из канализации

Новосибирская пенсионерка полтора года судилась с УК за подтопление канализацией. ЧП произошло два года назад в пятиэтажке в Ленинском районе.
По данным суда, в январе и апреле 2023 года в канализации образовался засор, подвал и тамбур подъезда затопило стоками. УК не реагировало на жалобы жильцов, после огласки в СМИ коммунальщики откачали воду. После этого комиссия выявила трещины в первом подъезде и оседание фундамента, были установлены маячки, отключен газ.
В июне на стенах дома появились серьезные сквозные трещины. Особенно пострадала квартира ветерана труда Людмилы П.: межкомнатная стена треснула и отошла от пола, просел пол в кухне и санузле. Экспертиза назвала причину разрушения фасада: намокание фундамента в результате подтопления фекальными массами со стороны первого подъезда за несколько лет.
СК возбудил уголовное дело на директора УК за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Квартира ветерана труда пришла в аварийное состояние, ей пришлось выехать к родственникам. Экспертиза насчитала, что ремонт обойдется пенсионерке в более чем 1,15 миллиона рублей. УК отказалась признать вину, пенсионерка подала в суд. В ноябре 2024 года вынесли решение:
— Взыскать в с управляющей компании 1,15 миллиона рублей ущерба, штраф в размере 577 тысяч рублей, судебные расходы, а всего более 1,7 миллионов рублей, — сообщается в решении Ленинского районного суда.