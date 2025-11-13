В Новосибирске ветеран труда отсудила 1,7 миллиона за потоп из канализации

По данным суда, в январе и апреле 2023 года в канализации образовался засор, подвал и тамбур подъезда затопило стоками. УК не реагировало на жалобы жильцов, после огласки в СМИ коммунальщики откачали воду. После этого комиссия выявила трещины в первом подъезде и оседание фундамента, были установлены маячки, отключен газ.