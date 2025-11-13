Аэропорт Брюсселя снова закрыт из-за беспилотников

С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан и ни один беспилотник не был сбит.