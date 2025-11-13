БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Брюссельский международный аэропорт Завентем снова закрыт из-за беспилотников с 23 часов по местному времени (01.00 мск), сообщает газета Libre со ссылкой на местного чиновника Филиппа Тувайда.
«По информации федерального чиновника Филиппа Тувайда, беспилотники, как сообщается, летают над аэропортом Брюсселя с 23 часов (01.00 мск). Воздушное движение приостановлено», — сказано в публикации.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан и ни один беспилотник не был сбит.
Глава МО Бельгии Тео Франкен ранее назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами.