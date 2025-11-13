Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайганавт: Усольцевы могли оставить деньги в тайнике, чтобы затем вернуться

Оставившие сотни тысяч рублей в тайнике автомобиля и ушедшие в тайгу Сергей и Ирина Усольцевы, вероятно планировали вернуться. Об этом заявил опытный турист и тревел-блогер Алексей Тайганавт, комментируя действия бесследно пропавшей семьи.

В тайнике Усольцевых находилось 600 тысяч рублей.

Оставившие сотни тысяч рублей в тайнике автомобиля и ушедшие в тайгу Сергей и Ирина Усольцевы, вероятно планировали вернуться. Об этом заявил опытный турист и тревел-блогер Алексей Тайганавт, комментируя действия бесследно пропавшей семьи.

«Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше», — сообщил эксперт в интервью для «Ленты.ру».

Тайганавт также добавил, что брать с собой в лес крупную сумму было бы неразумно. Однако зачем Усольцевым понадобились 600 тысяч рублей в тайге остается загадкой.

Поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге продолжаются более 40 дней. Ранее выдвигались различные версии, вплоть до того, что семья сбежала из России.