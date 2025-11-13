Шойгу: Россия незамедлительно начала работу по поводу ядерных испытаний

Шойгу: анализ по ядерным испытаниям начат сразу.
В России работа по анализу целесообразности начала ядерных испытаний была начата незамедлительно после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Работа по поводу целесообразности ядерных испытаний начата незамедлительно. Это комплексный анализ», — заявил Шойгу в интервью РИА Новости.
Ранее Путин поручил провести на площадке Совета Безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Также Шойгу заявлял, что наша страна предупреждала Запад об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», но семь лет назад этой информации не поверили.