Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу: Россия незамедлительно начала работу по поводу ядерных испытаний

В России работа по анализу целесообразности начала ядерных испытаний была начата незамедлительно после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: анализ по ядерным испытаниям начат сразу.

В России работа по анализу целесообразности начала ядерных испытаний была начата незамедлительно после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Работа по поводу целесообразности ядерных испытаний начата незамедлительно. Это комплексный анализ», — заявил Шойгу в интервью РИА Новости.

Ранее Путин поручил провести на площадке Совета Безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Также Шойгу заявлял, что наша страна предупреждала Запад об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», но семь лет назад этой информации не поверили.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше