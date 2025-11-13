Арестованы десятки участков под коттеджи депутата Татьяны Бондаренко

Татьяна Бондаренко арестована до 24 ноября по обвинению в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ее обвиняют в хищении 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждает, что ее оговорили, и с начала СВО она помогла фронту техникой на «сотни миллионов рублей». Ее защита заявляет, что вина не доказана. Бондаренко — депутат ДНР, заместитель председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.