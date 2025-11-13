Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованы десятки участков под коттеджи депутата Татьяны Бондаренко

Десятки земельных участков под застройку коттеджей, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Земельные участки под коттеджи депутата Бондаренко попали под арест.

Десятки земельных участков под застройку коттеджей, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«У Бондаренко есть строительная организация, она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области. Арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены» — рассказал источник РИА Новости.

Татьяна Бондаренко арестована до 24 ноября по обвинению в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ее обвиняют в хищении 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждает, что ее оговорили, и с начала СВО она помогла фронту техникой на «сотни миллионов рублей». Ее защита заявляет, что вина не доказана. Бондаренко — депутат ДНР, заместитель председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

По версии следствия, Бондаренко помогла обналичить 30 миллионов рублей, передав их экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильев также находится под арестом. Гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений, заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок. Он дал показания против Бондаренко.

В последние месяцы в России зарегистрировано несколько случаев привлечения к ответственности лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях. В Челябинске направлено в суд дело против бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Светланы Довженко, которая обвиняется в получении взяток за незаконное размещение шиномонтажек и стоянок.