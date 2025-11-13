Убийство из ревности в Приморье: задержан 31-летний подозреваемый

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство. Это произошло после обнаружения в среду, 12 ноября, тела 35-летнего мужчины на дорожном участке неподалеку от автомобильной трассы в Спасском районе Приморского края. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, у погибшего имеется два огнестрельных ранения — одно в голову и одно в грудную клетку.