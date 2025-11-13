Business Insider: Украина получила технологию для стены дронов от Atreyd

Компания не раскрывает, где именно будет развернута система, но уточняет, что развертывание будет носить постоянный характер, а в будущем использование «стены дронов» может распространиться на другие части Украины. Atreyd стала финалисткой конкурса, организованного НАТО в марте, — альянса интересовали проекты противодействия российским дронам и планирующим бомбам. У компании заключен контракт с по меньшей мере одной страной НАТО, а производственные линии расположены во Франции и на Украине. В Кремле заявляли, что поставки вооружений Украине не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект, а любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для России.