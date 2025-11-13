Ричмонд
В Амурской области при ДТП загорелся автобус: есть пострадавшие

В Амурской области загорелся автобус после ДТП, фото аварии появилось в Сети.

Источник: Комсомольская правда

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Амурской области. Об этом сегодня сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Авария случилась вечером 12 ноября на 1334 км федеральной трассы «Амур». Пассажирский автобус, следующий по маршруту № 545, столкнулся с грузовым автомобилем, после чего транспортное средство загорелось. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус до прибытия экстренных служб.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Фото: Telegram- канал региональной Госавтоинспекции.

«Их доставили в лечебное учреждение», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Госавтоинспекция опубликовала фото с места происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые следственные действия.

Ранее стало известно об очередном трагическом случае на дороге. Смертельное ДТП произошло на трассе Москва-Касимов. Водитель погиб после столкновения BYD и Ford.