В Амурской области при ДТП загорелся автобус: есть пострадавшие

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Амурской области. Об этом сегодня сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Авария случилась вечером 12 ноября на 1334 км федеральной трассы «Амур». Пассажирский автобус, следующий по маршруту № 545, столкнулся с грузовым автомобилем, после чего транспортное средство загорелось. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус до прибытия экстренных служб.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Фото: Telegram- канал региональной Госавтоинспекции.
«Их доставили в лечебное учреждение», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Госавтоинспекция опубликовала фото с места происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые следственные действия.
