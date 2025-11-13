Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: у США заканчиваются цели для новых санкций против России

У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России. Вашингтон уже исчерпал почти все возможные направления давления. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

Рубио рассказал о трудностях расширения антироссийских санкций.

У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России. Вашингтон уже исчерпал почти все возможные направления давления. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить против них санкции», — сообщил Рубио журналистам.

Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний, а при Дональде Трампе санкции против России практически не вводились — пока не были ограничены «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Сейчас, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон почти исчерпал возможности для новых рестрикций в отношении России.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше