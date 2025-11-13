Рубио: у США заканчиваются цели для новых санкций против России

Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний, а при Дональде Трампе санкции против России практически не вводились — пока не были ограничены «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Сейчас, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон почти исчерпал возможности для новых рестрикций в отношении России.